Novi Ligure. Il discorso del Console russo accende lo scontro

Una rievocazione storica trasformatasi in un caso diplomatico locale. È quanto accaduto a Novi Ligure a margine dell’inaugurazione della mostra dedicata alla Campagna d’Italia (1799) del generale russo Aleksandr Suvorov, promossa dalla Società Storica del Novese. L’intervento del Console Generale della Federazione Russa a Genova, Kirill Ignatov, ha innescato la ferma e ufficiale presa di distanza da parte del Comune. Al centro della bufera ci sono le parole pronunciate dal diplomatico russo durante il vernissage. Secondo quanto emerso, l’intervento avrebbe travalicato i confini della storiografia, istituendo un parallelismo diretto tra le vicende militari di fine Settecento e l’attuale scenario geopolitico internazionale. I richiami critici al cosiddetto «Occidente collettivo» e l’uso dell’evento per veicolare le narrazioni di Mosca legate all’attualità bellica hanno suscitato l’immediata reazione delle istituzioni cittadine. Con una lettera congiunta inviata al Consiglio Direttivo dell’associazione culturale, il Sindaco Rocchino Muliere e l’Assessore alla Cultura Stefano Moro hanno espresso la totale dissociazione dell’Ente:«Riteniamo inaccettabile che una sede culturale del nostro territorio sia stata utilizzata come cassa di risonanza per esternazioni di natura politica e propagandistica. L’allusione alle dinamiche geopolitiche contemporanee e le critiche rivolte al cosiddetto “Occidente collettivo” strumentalizzano un fatto d’armi del 1799 per giustificare o avvalorare narrazioni di stretta attualità legate a contesti di conflitto che la nostra comunità non può in alcun modo avallare.» Nel documento, l’Amministrazione ribadisce la propria collocazione istituzionale e la piena aderenza alla linea del governo italiano di condanna dell’aggressione russa all’Ucraina. Pur riconoscendo il valore della ricerca e della divulgazione storica locale, Palazzo Pallavicini ha voluto rimarcare che il patrocinio concesso dal Comune non equivale in alcun modo a un’adesione a messaggi politici di parte.

Il contesto: il legame storico con la Battaglia di Novi

La figura di Aleksandr Suvorov è storicamente legata a Novi Ligure per la celebre Battaglia di Novi del 15 agosto 1799, scontro cruciale delle guerre napoleoniche in cui l’armata congiunta austro-russa sconfisse l’esercito repubblicano francese guidato dal generale Joubert. Tuttavia, l’Amministrazione ha chiuso il proprio monito chiedendo per il futuro una vigilanza più rigorosa: «La storia deve rimanere uno strumento di analisi obiettiva e di promozione della pace, non un pretesto per la propaganda diplomatica.» L’episodio riaccende il dibattito sui confini tra cooperazione culturale e diplomazia pubblica in una fase internazionale segnata da forti tensioni, ribadendo la necessità di preservare gli spazi culturali civici da utilizzi strumentali.