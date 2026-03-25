Parola dell’assessore regionale Enrico Bussalino: i lavori sulla strada 160 a Carrosio si concluderanno a giorni, entro la fine del mese. Quindi, la prossima settimana il senso unico alternato dovrebbe essere eliminato. Il cantiere è stato aperto ben 10 anni fa dal Cociv che, su richiesta della Provincia, ha allargato il tratto di provinciale tra la rocca sul Lemme e l’ingresso in paese da Voltaggio. L’argomento è stato al centro di un’interrogazione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di opposizione Pasquale Coluccio (M5s) sul mancato rispetto del termine di conclusione degli interventi. “Parliamo – dice – di lavori di adeguamento interessati dalle opere del Terzo Valico dei Giovi, finalizzati a fronteggiare le criticità della viabilità locale. Il cronoprogramma originario prevedeva la conclusione dei lavori prima nel 2015, poi posticipata al 2017. Sono passati altri nove anni ed il cantiere è ancora aperto, con gravi disagi per il territorio”.