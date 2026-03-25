Parola dell’assessore regionale Enrico Bussalino: i lavori sulla strada 160 a Carrosio si concluderanno a giorni, entro la fine del mese. Quindi, la prossima settimana il senso unico alternato dovrebbe essere eliminato. Il cantiere è stato aperto ben 10 anni fa dal Cociv che, su richiesta della Provincia, ha allargato il tratto di provinciale tra la rocca sul Lemme e l’ingresso in paese da Voltaggio. L’argomento è stato al centro di un’interrogazione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di opposizione Pasquale Coluccio (M5s) sul mancato rispetto del termine di conclusione degli interventi. “Parliamo – dice – di lavori di adeguamento interessati dalle opere del Terzo Valico dei Giovi, finalizzati a fronteggiare le criticità della viabilità locale. Il cronoprogramma originario prevedeva la conclusione dei lavori prima nel 2015, poi posticipata al 2017. Sono passati altri nove anni ed il cantiere è ancora aperto, con gravi disagi per il territorio”.

“L’assessore Bussalino – aggiunge -, nella risposta all’interrogazione, spiega che la Regione sta seguendo attentamente l’evolversi dei cantieri e, al contempo, agisce come mediatore per garantire che Cociv non trascuri le opere collaterali al Terzo Valico dei Giovi, come la Sp160, con la chiusura dei lavori, appunto, entro marzo.

Una risposta, quella della Giunta, che riteniamo risibile: il cantiere è in ritardo da oltre 10 anni, se la Regione avesse seguito attentamente la realizzazione delle opere gli interventi sulla Sp160 si sarebbero già conclusi da tempo. Invece, contrariamente a quanto detto dall’assessore, l’opera è stata palesemente trascurata. La conseguenza? Chi vive il territorio si è trovato, e ancora oggi si trova, a dover convivere con un cantiere eterno. Un monumento all’incompetenza di questa Giunta“.