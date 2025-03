Il Comune di Carrosio chiede un sacrificio ai cittadini per uno scopo di carattere sociale. Il Consiglio comunale ha infatti approvato l’aumento dell’addizionale Irpef dallo 0,5 allo 0,6 per mille, con esenzione fino a 15mila euro di reddito, solo per il 2025, per pagare l’assistenza a due bambini disabili, uno iscritto alla scuola elementare i Gavi e l’altro all’asilo di Voltaggio. Entrambi necessitano di assistenza scolastica continuativa, per legge a carico dei Comuni, per altro sempre più in difficoltà a causa dei tagli decisi dal governo. Un servizio fornito dal Consorzio Servizi alla Persona del Novese ma ma pagato dai singoli Comuni.