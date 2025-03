Ospiti al Solid Live! di Novi Ligure il gruppo Marco Parodi Eletric Trio

Dopo la data “fuori cartellone” di lunedì 1 marzo, che ha visto un clamoroso “tutto esaurito” per il debutto assoluto delle “Woman in Jazz” novesi“, torna la programmazione ufficiale al SOLID Live! di Novi Ligure, unico Music Club dedicato alla musica live in città. Lunedì 10 marzo, alle 20.45 sul palco di via Cavanna 12, si esibirà il gruppo Marco Parodi Electric Trio, formazione composta da Marco Parodi alla chitarra, Roberto Celio al basso elettrico e Paolo Franciscone alla batteria

Dicono di loro: “La chitarra di Marco Parodi esprime tutta la sua lucida versatilità ed energia sfruttando la forza propulsiva dello swing e la limpida scansione ritmica dei suoi accompagnatori. Improvvisazioni limpide focalizzano al meglio il fraseggio e il timbro del trio, dando vita a brani improntati sulla raffinatezza, il garbo e la sensibilità: e questo rivela la grande capacità seduttiva del jazz.”

“La libertà di interpretazione intesa nel senso più esteso del termine è la caratteristica principale del progetto. Il motore principale è l’interplay continuo dove le idee e le emozioni si trasformano in strade da esplorare. Alternando momenti di quiete e slanci ritmici, i tre musicisti attingono dal repertorio originale di Marco Parodi melodie tutte da scoprire, una carrellata di brani dove nulla è dato per scontato se non la passione per la musica e la voglia di divertirsi.”