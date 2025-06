Novi Musica Festival. Fiati in concerto

Sarà la Chiesa delle Ghiare di Pozzolo Formigaro, ad ospitare il Quintetto Di Fiati dell’OSN RAI e Teatro alla Scala & Pianoforte formato dai maestri: Carlo Romano – Oboe, Fabrizio Meloni – Clarinetto, Emanuele Urso – Corno, Francesco Giussani – Fagotto, Alessandro Licchetta – Pianoforte.

Il concerto, organizzato nell’ambito di Novi musica Festival 2025, si svolgerà domenica 15 giugno alle 20.30. Il programma prevede: Wolfgang Amadeus Mozart; Quintetto in mib KV452 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte 1. largo – allegro moderato 2. larghetto 3. Allegretto. Ludwig van Beethoven; Quintetto in mib op. 16 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte 1. grave – allegro, ma non troppo 2. andante cantabile 3. rondo. allegro, ma non troppo.