Nel borgo del Castello di Casaleggio Boiro, scelto dal regista Sandro Bolchi per le riprese del suo sceneggiato “I Promessi Sposi” nel 1967, il 1° settembre prenderà il via “Questa festa s’ha da fare”, una giornata dedicata all’Innominato, a Lucia e agli altri protagonisti del romanzo, per scoprire la bellezza del borgo e valorizzare i prodotti a Km 0. A partire dalle ore 10 il borgo accoglierà gli ospiti che potranno passeggiare tra splendidi scorci e angoli caratteristici alla scoperta dei prodotti del territorio, primi tra tutti i vini bianchi e rossi, oltre a birra artigianale, farine, legumi, miele e molto altro. Il vino degli espositori si potrà accompagnare alle specialità gastronomiche preparate dalla Pro Loco, con servizio di ristorazione e bar attivo durante tutta la giornata. Si celebrerà il legame tra il Castello di Casaleggio Boiro e il romanzo dei Promessi Sposi con la conferenza spettacolo “La lunga notte dell’Innominato” organizzato all’interno della rassegna “L’altro Monferrato 2024”. Ai piedi del maniero, dimora dell’Innominato nei Promessi Sposi di Bolchi, la storia si intreccia con il teatro e lo spettacolo con la letteratura. Per raccontare una storia che non si dimentica. Lo spettacolo è a cura di Gianni Masella, con Luca Badini Confalonieri (Università di Torino), Antonella Rathschuler (storica dell’arte) e Mariella Speranza. La festa si arricchisce con il teatrino giapponese Kamishibai, la fiaba “Sortilegi e magia nel regno incantato” e le storie e i personaggi di Casaleggio raccontati da MaVi Pendibene. Infine, anche lo sport: per chi si volesse cimentare, c’è il tiro con l’arco con l’ASD Lupi Blu. La colonna sonora dell’evento sarà molto varia: dalla magia delle note di flauto e arpa celtica del duo Raitho, alle canzoni intramontabili di Fabrizio De André presentate da Leonardo Repetto, per finire con il concerto di MKG & Martin Padela ed il loro mix di tradizioni musicali. Il borgo sarà raggiungibile con un servizio navetta o con una breve e panoramica passeggiata dai posteggi segnalati, oppure a piedi, partecipando alla suggestiva passeggiata che parte dal parcheggio nel piazzale delle scuole di Mornese e percorre il sentiero dell’Innominato. Il castello è una dimora privata pertanto non visitabile.