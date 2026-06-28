Nuovo tentativo per trovare un gestore per Cascina Merigo, a Capanne di Marcarolo (Bosio). Le Aree protette dell’Appennino Piemontese hanno infatti pubblicato un secondo bando dopo quello andato deserto ad aprile.

L’obiettivo resta sempre l’attivazione per 8 anni, rinnovabili, di un’azienda agro pastorale tradizionale, cioè con un allevamento bovino oppure anche ovino e caprino per produrre latte e formaggio, oltre a frutta, miele, frutti di bosco ed erbe medicinali. Prevista stavolta anche la possibilità di fare ricettività accanto all’attività principale o in alternativa. Modificata la cauzione, ridotta da 1200 a 400 euro, e ridotto del 50% il canone annuo del primo anno, 600 euro che diventeranno 1200 dal secondo anno.

Il bando è pubblicato sul sito delle Aree protette dell’Appennino Piemontese (https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/). Le domande da inviare entro il 22 luglio.