Con l’apertura del centro logistico nell’area ex Cementir ad Arquata Scrivia il casello della A7 a Vignole Borbera rischia di diventare ancora più pericoloso. Lo segnala il sindaco, Giuseppe Teti, su La Stampa, ricordando l’aumento del traffico pesante generato dalla nuova attività.

Il tutto mentre la sistemazione dell’incrocio del casello è tutt’altro che certa, almeno in tempi brevi. Scartata l’ipotesi della rotonda, negli ultimi anni il nuovo progetto prevedeva un maxi spartitraffico dal casello al ponte sullo Scrivia per impedire agli automezzi che escono ed entrano in autostrada di incrociarsi, come avviene da sempre, creando grossi pericoli. Un’opera che doveva essere a carico del Cociv come compensazione del Terzo valico, visto che i mezzi pesanti generati dai cantieri da circa dieci anni stanno contribuendo a rendere difficile la situazione dell’incrocio. All’appello mancano però 1,3 milioni di euro.

Secondo l’assessore regionale Enrico Bussalino, a questo punto l’opera sarebbe non più a carico del Cociv ma di Autostrade per l’Italia (Aspi), che l’avrebbe già inserita nel suo piano economico finanziario. Non ci sono però certezze sui tempi dei lavori, mentre la logistica di Arquata incombe, seppure non a breve. L’amministrazione comunale arquatese ha già annunciato l’installazione di un semaforo per regolare il traffico nel sottopasso ferroviario di via Gramsci, proprio in direzione del casello A7.