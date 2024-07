Si terrà mercoledì 10 luglio, alle 19, il Consiglio comunale sull’installazione dell’antenna Vodafone a Cassano Spinola. Il sindaco Sandro Busseti ha accolto la richiesta di discussione avanzata dal gruppo di opposizione guidato da Anna Bergo. Il cantiere dell’antenna 5g è iniziato nei giorni scorsi e sta allarmando la popolazione per via della vicinanza alle abitazioni e quindi per il potenziale inquinamento elettromagnetico, come evidenziato nella delibera della giunta comunale. L’antenna è stata autorizzata dall’ufficio tecnico del Comune dopo i pareri favorevoli espressi dagli enti in conferenza dei servizi. Pareri che, sempre secondo la giunta, sono stati emessi solo sulla base dei documenti prodotti da Vodafone e Inwitt, l’altra società proponente, senza alcun sopralluogo. La giunta ha quindi deliberato il suo parere contrario all’antenna, alta 34 metri, che ha però solo una valenza politica e quindi non può fermare i lavori. Ad aprile si era già svolta un’assemblea pubblica sull’antenna anche se già in quell’occasione la minoranza aveva chiesto una discussione in Consiglio.