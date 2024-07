Un asilo nido a Cà del Sole finanziato con i fondi del Pnrr

Un asilo nido a Cà del Sole. Costerà 1,07 milioni di euro e, se il progetto sarà finanziato, la spesa sarà coperta dai fondi europei Next Generation EU. E’ l’obiettivo del Comune, risultato tra gli enti per i quali il nuovo “Piano Asili” del governo ha individuato gli interventi ammissibili a finanziamento. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un bando di finanziamento nell’ambito del PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca e l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare proponendo una struttura da costruire in via Mascagni. Arquata ha anch’esso ottenuto i fondi del Pnrr e attende l’avvio dei lavori del polo scolastico che ospiterà anche il nido.