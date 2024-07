Nella mattinata odierna, 6 luglio, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della questura, unitamente ai Carabinieri di Bosco Marengo, sospendeva

la licenza alla discoteca Luna Rossa di Bosco Marengo, come disposto dal Questore, per trenta giorni, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento è arrivato il grave fatto avvenuto nella notte del 30 giugno quando, a seguito di una rissa nel locale e nelle fasi successive all’allontanamento dei partecipanti al di fuori a opera degli addetti di sicurezza, uno di questi subiva, da una delle persone coinvolte, una profonda ferita da taglio ad una gamba, lesione che richiedeva un intervento chirurgico ed una prognosi riservata.

L’ultimo episodio citato era solo il più grave di una serie che dal marzo 2023 ha visto il locale teatro di plurimi episodi di furto, liti, aggressioni e la denuncia di un soggetto per il porto di un coltello.