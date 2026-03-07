Cassano Spinola: titolare di un locale pubblico multato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno condotto un’operazione di monitoraggio e presidio nella Valle Scrivia, area recentemente interessata da alcuni furti e reati contro il patrimonio. L’intervento si è concentrato prevalentemente nei Comuni di Cassano Spinola e Arquata Scrivia.

Sotto la lente dei controlli dei Carabinieri di Novi Ligure è finito in modo particolare il territorio di Cassano, estendendo le verifiche anche alle aree rurali e limitrofe di Sardigliano e Sant’Agata Fossili. L’obiettivo primario è stato quello di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso una presenza visibile e costante.

Il bilancio complessivo delle attività riporta l’identificazione di oltre 50 persone, con un’attenzione specifica rivolta agli esercizi pubblici della zona. Proprio a Cassano, i Carabinieri hanno focalizzato le attività sul contrasto al degrado urbano. In tale ambito, nei confronti di un locale pubblico sono state elevate diverse sanzioni amministrative correlate all’abuso di alcool e alla violazione della normativa sui diritti d’autore.

L’impiego di più pattuglie ha permesso inoltre di istituire numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali e provinciali. Durante questi accertamenti, sono state ispezionate circa venti autovetture. Le operazioni volte al contrasto della guida in stato di ebbrezza hanno portato a multare due conducenti per violazioni al Codice della Strada.

Oltre ai compiti di polizia stradale, i Carabinieri hanno effettuato passaggi frequenti nelle zone residenziali dove si erano verificati episodi criminosi, cercando di innalzare la percezione di sicurezza e prevenire i furti in abitazione.