l “Solid Live!” Continua con il Blues Autentico dei Ray Blues Experience

La rassegna musicale Solid Live! prosegue, lunedì 9 marzo, alle 20.45, il suo viaggio sonoro ospitando sul palco i Ray Blues Experience, una formazione che presenta una serata all’insegna del Blues e del Rhythm & Blues più viscerale. Nata dalle ceneri di due formazioni “storiche” del panorama italiano – i “Big Fat Mama” e il “Louisiana Blues Trio” – la blues band genovese si presenta con l’obiettivo di esplorare il Blues in tutti i suoi stili, offrendo uno spettacolo energico e ricco di groove. I Ray Blues Experience, schierano una line-up di musicisti di altissimo livello, ognuno con un bagaglio artistico notevole: Marco “Ray” Mazzoli (Piano, Organo Hammond e voce): pianista, cantante e compositore blues con all’attivo 8 dischi e importanti collaborazioni, tra cui James Harman e Mattia Cigalini. Antonio “Candy” Rossi (Chitarra, Armonica e voce): già membro fondatore dei “Big Fat Mama” e militante nella Juke Joint Blues Band di Genova, ha partecipato a festival e rassegne di rilievo, portando sul palco la sua esperienza maturata in decenni di attività. Marco Battelli (Contrabbasso): contrabbassista di grande esperienza, spazia con maestria dal blues al jazz. Vanta ben 15 dischi all’attivo e collaborazioni illustri con artisti internazionali come Renzo Arbore, Dado Moroni, Toots Thielemans e Lino Patruno. Tassilo Von Burckard (Batteria): Un batterista Rhythm & Blues dalla carriera straordinaria. Diplomato in controfagotto in Germania, ha suonato in Italia, Germania, Olanda e Stati Uniti, ed è stato membro de “I Rokketti”, gruppo vincitore del Cantagiro 1967, oltre ad aver accompagnato artisti come Bobby Solo e Nino Ferrer. Una vera e propria eccellenza musicale che garantirà una performance indimenticabile, spaziando tra diverse sfumature del genere.

L’evento è aperto ai soli Soci Soms. La tessera associativa potrà essere richiesta direttamente al desk della segreteria, aperto a partire dalle 20.30. Per chi desidera trascorrere l’intera serata in compagnia dei musicisti, potrà partecipare a una cena di autofinanziamento che avrà inizio alle 19.30. I posti sono limitati! È vivamente consigliata la prenotazione. Per riservare, inviare una mail a: [email protected] indicando i nomi dei partecipanti e un recapito telefonico.