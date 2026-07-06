Una parte importante di provincia di Alessandria brilla a livello nazionale per la sostenibilità ambientale. Giovedì 2 luglio a Roma, in occasione della conferenza nazionale EcoForum di Legambiente, i Comuni di Castellar Guidobono, Parodi Ligure, Fresonara e Villaromagnano, tutti serviti da Gestione Ambiente, sono stati ufficialmente inseriti nell’esclusivo elenco nazionale dei “Comuni Ricicloni – Rifiuti Free”. Il riconoscimento nazionale si differenzia nettamente dalle tradizionali classifiche regionali che verranno pubblicate a fine anno. L’evento di Roma, spiega Gestione Ambiente, celebra esclusivamente l’élite dei piccoli e grandi centri italiani che si sono distinte non solo per l’alto livello di raccolta differenziata, ma soprattutto per la drastica riduzione del rifiuto indifferenziato. Per guadagnare il titolo nazionale di comune “Rifiuti Free”, Legambiente impone infatti un parametro scientifico rigidissimo: produrre annualmente una quantità di rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) inferiore o uguale a 75 kg per abitante.

Il risultato assume un valore ancora più significativo alla luce dei numeri: nell’edizione 2026 di “Comuni Ricicloni” sono 675 i Comuni italiani ad aver raggiunto il traguardo. Di questi, 27 appartengono alla Regione Piemonte e ben quattro sono i Comuni nei quali il servizio di raccolta dei rifiuti è affidato a Gestione Ambiente, società del Gruppo ACOS, che ne conferma l’efficienza e la buona organizzazione nei Comuni serviti. Si tratta, inoltre, degli unici territori che fanno parte del CSR (Consorzio Servizi Rifiuti acquese, novese, ovadese e tortonese) e che rappresentano un esempio di gestione integrata del servizio. Ai quattro Comuni si aggiungono i successi nella speciale categoria “Cento di questi consorzi”, dedicata alla miglior raccolta su base territoriale. Gestione Ambiente S.p.A. è rientrata nella classifica dei gestori più virtuosi d’Italia, posizionandosi all’undicesimo posto nazionale nella categoria “Consorzi e gestori tra 50.000 e 200.000 abitanti”. Un eccezionale traguardo reso possibile grazie al modello di gestione dei rifiuti Porta a Porta e alla tariffazione puntuale introdotta sul territorio da Gestione Ambiente, in stretta sinergia con i cittadini e le amministrazioni locali.

A commentare lo straordinario traguardo è l’Amministratore Delegato di Gestione Ambiente S.p.A., Marco Peretti: “Questo riconoscimento nazionale a quattro splendide realtà del nostro territorio è il coronamento di un percorso basato sulla lungimiranza e sulla responsabilità condivisa. Essere definiti ‘Comuni Rifiuti Free’ da un organismo autorevole come Legambiente dimostra che il nostro modello di raccolta differenziata e la tariffazione puntuale non sono solo efficienti, ma rappresentano il futuro della gestione ambientale. Il merito di questo successo va diviso equamente tra le quattro Amministrazioni Comunali, che hanno creduto in questo percorso strutturale, la nostra azienda, che mette in campo quotidianamente professionalità e mezzi, e soprattutto i cittadini. Sono i residenti di Castellar Guidobono, Parodi Ligure, Fresonara e Villaromagnano i veri protagonisti di questa svolta green: con i loro gesti quotidiani e consapevoli hanno dimostrato che ridurre la produzione di rifiuto secco sotto i 75 kg all’anno per abitante non è solo un obiettivo teorico, ma una solida realtà piemontese”.