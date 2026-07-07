Quattro secoli dopo l’avvio del cantiere che ne ha definito l’identità, il Forte di Gavi inaugura una nuova fase della sua storia. Sabato 11 luglio il monumento celebra i 400 anni dall’inizio dei lavori che trasformarono l’antico castello medievale nell’imponente fortezza moderna che ancora oggi domina il paesaggio, restituendosi al pubblico rinnovato negli spazi, nei servizi e nelle modalità di racconto.

L’11 marzo 1626 prendevano infatti avvio gli interventi che avrebbero dato forma all’attuale

struttura fortificata, uno dei più significativi esempi di architettura militare del suo tempo: una complessa macchina difensiva a tre livelli, con bastioni e cortine murarie progettati per resistere agli assedi e attraversare i secoli. A quattrocento anni e quattro mesi esatti da quella data, il Forte apre le porte a un percorso di valorizzazione che guarda al futuro, con un percorso espositivo permanente e l’integrazione di nuove tecnologie digitali per un racconto del monumento accessibile a tutti.

La trasformazione è stata resa possibile grazie a un articolato programma di investimenti pubblici e privati. Tra gli interventi più recenti figurano quelli finanziati attraverso il PNRR – Misura 1.2 Accessibilità.

I lavori hanno interessato numerosi ambiti del complesso monumentale: dalla riqualificazione delle aree esterne e di una porzione della mulattiera alta al recupero di alcuni spazi del basso Forte destinati al nuovo percorso museale permanente; dal ripristino del vigneto storico, realizzato in collaborazione con i Produttori del Gavi, al restauro e alla messa in sicurezza dei bastioni e delle antiche garitte panoramiche.

È stata inoltre realizzata una nuova biglietteria, rinnovata nei servizi e nelle tecnologie. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità e all’ampliamento dell’esperienza di visita. Il Forte si racconterà attraverso una nuova cartellonistica multilingue, un allestimento museale contemporaneo progettato anche per pubblici con disabilità e strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, capaci di dare voce ai protagonisti della sua lunga storia.

Sono stati inoltre completati la messa in sicurezza dell’Alto Forte per consentirne la fruizione pubblica, la realizzazione di una nuova aula didattica e l’installazione di ascensori e servoscala che permetteranno a tutti i visitatori di raggiungere senza barriere la Manica Lunga e il Bastione San Tommaso, da cui si apre uno straordinario panorama sulla valle. Completamente rinnovata anche la sala conferenze, oggi dotata di nuove tecnologie, ledwall 4K full HD, impianti efficientati dal punto di vista energetico e soluzioni acustiche dedicate, pensate per renderla uno spazio al servizio della comunità e del territorio. A questi interventi si aggiungono il nuovo sistema di illuminazione degli spazi interni ed esterni, l’arredo urbano, le sedute nei punti panoramici e servizi per una fruizione sostenibile, tra cui un punto di ricarica e manutenzione per e-bike.

Il programma di valorizzazione, spiegano dalla Direzione regionale dei Musei del Piemonte, restituisce solo in parte la portata del lavoro in corso: un progetto che non si limita al recupero materiale del complesso monumentale, ma ridefinisce il rapporto tra patrimonio storico, innovazione e pubblico, proiettando il Forte verso il futuro nel segno della continuità con la propria storia.

Le celebrazioni dell’11 luglio prenderanno il via alle 10,30 con la presentazione degli

interventi realizzati e una visita guidata insieme al Direttore e ai professionisti coinvolti nel

progetto, alla scoperta degli spazi che hanno conosciuto le trasformazioni più significative. Dalle 16 il pubblico potrà partecipare all’inaugurazione della mostra d’arte “Fammi un quadro del sole. Omaggio a Emily Dickinson” e della prima edizione di “Fortissima Parade”, rassegna artistica che vedrà la partecipazione di collettivi e street artist con installazioni immersive tra luci e colori.

Il pomeriggio si concluderà con un brindisi accompagnato da degustazioni dei prodotti del territorio e da un momento musicale, prima del trasferimento al campo sportivo del Comune di Gavi, dove dalle 21.45 sarà possibile assistere al grande spettacolo di luci e suoni sul Forte realizzato da Dark Light. Nel corso della giornata saranno inoltre organizzate visite all’Alto Forte alle ore 11.45, 15.30 e 17, accompagnate dagli Amici del Forte e di Gavi. Tutti gli appuntamenti dell’11 luglio saranno a ingresso gratuito e senza prenotazione, ad eccezione delle visite all’Alto Forte, per le quali è richiesta la prenotazione all’indirizzo [email protected] (ogni visita potrà accogliere un massimo di quindici partecipanti).

Disponibilità di parcheggiare le proprie vetture nei parcheggi adiacenti al Forte oppure usufruendo della navetta disponibile gratuitamente in partenza dal parcheggio del cimitero.