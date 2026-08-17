Musica d’autore e incursioni rock: Il Trio dell’Isola a Novi Ligure

Prosegue la rassegna estiva degli AperiSoms, che mercoledì 19 agosto vedrà salire sul palco Il Trio dell’Isola. La formazione, composta da Stefano Marelli (voce, chitarra elettrica e acustica), Andrea Garavelli (basso elettrico) e Gianni Nesto (batteria), garantisce una serata ricca di ritmo ed emozioni condivise. La proposta musicale del trio affonda le radici nella grande canzone d’autore italiana, arricchita da energiche deviazioni nel panorama rock internazionale. La cifra stilistica della band evita la semplice replica dei classici: i brani vengono costantemente decostruiti e rielaborati attraverso l’improvvisazione e l’impatto del momento, offrendo al pubblico una lettura sempre inedita dei pezzi che hanno segnato intere generazioni. L’evento punta a unire l’intrattenimento musicale alla convivialità estiva. I cancelli apriranno alle 19.30 con ingresso libero, offrendo una vasta scelta gastronomica per l’apericena con hamburger, carne alla brace, hot dog, patatine fritte e piatti freddi. La proposta beverage sarà curata dalla spina birra del St George Pub e dai cocktail preparati da Christopher Rovella, barman della Federazione Italiana Barman (FIB).

L’inizio dell’esibizione dal vivo è fissato per le 21.00. Un’occasione di incontro aperta a tutti gli amanti della buona musica e dello stare insieme.