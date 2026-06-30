L’Unione Montana Dal Tobbio al Colma e la società agricola Tenuta dei Baldi di Casaleggio Boiro hanno sottoscritto un contratto di locazione per la Cantina di Montagna di Lerma. Una firma attesa da mesi. L’accordo, sostengono i firmatati dell’intesa, “segna un passaggio concreto nella valorizzazione di una struttura rimasta a lungo inutilizzata e apre la strada a un piano di sviluppo vitivinicolo di respiro pluriennale per l’intero comprensorio”.

Il contratto, firmato il 27 giugno nella sala consiliare del Comune di Lerma, proprietario dell’area, è valido fino al 31 dicembre 2027 e assegna a Tenuta dei Baldi la gestione operativa dell’immobile, di cui è titolare l’Unione. L’accordo è strutturato come fase interinale: entrambe le parti si sono impegnate a proseguire la trattativa finalizzata alla stipula di un contratto di concessione di lunga durata, che consolidi l’affidamento della struttura nell’arco temporale necessario allo sviluppo del progetto.

Al posto di un canone monetario, Tenuta dei Baldi si farà carico di una serie di interventi di

ripristino e adeguamento funzionale della struttura — impianti, serramenti, servizi igienici, aree esterne — per un investimento stimato fino a 15mila euro a beneficio permanente del patrimonio dell’Unione Montana.

L’obiettivo immediato è avviare la prima campagna di vinificazione già nella vendemmia 2026. Tenuta dei Baldi posizionerà presso la struttura la pressa enologica digitale — già acquisita con un contributo della Regione Piemonte (investimento 88.720 euro)— e provvederà nelle prossime settimane all’installazione delle vasche di vinificazione e del gruppo frigorifero, necessari al completamento della dotazione impiantistica.

La cantina potrà così accogliere le uve DOCG Alta Langa (Pinot nero, e Chardonnay almeno in parte dei 10 ettari già in produzione nel comprensorio) e le ulteriori produzioni delle aziende agricole del territorio dell’Unione che vorranno partecipare alle attività collettive di vinificazione, secondo quanto previsto dal contratto.

“La Cantina di Montagna – spiegano da Tenuta dei Baldi – non è pensata come un’unità produttiva isolata, ma come fulcro di un piano di sviluppo vitivinicolo di respiro pluriennale incentrato sulla DOCG Alta Langa,

denominazione di spumante metodo classico del Piemonte tra le più prestigiose in Italia e in forte crescita sui mercati nazionali e internazionali”. Il progetto, elaborato da Tenuta dei Baldi a partire dalla prima manifestazione di interesse del 2022 poi confermata negli anni successivi, e aperto allo piena collaborazione di tutte le aziende agricole e di accoglienza del territorio, prevede a regime una produzione di circa 40mila–50mila bottiglie — mix di Bianco millesimato, Rosato millesimato e Riserva — ottenute da una base dei vigneti dell’area dell’Oltregiogo, attualmente di circa 10 ettari nel comprensorio di Mornese, Casaleggio Boiro e Lerma. Il modello economico a regime stima ricavi di circa 1,1 milioni di euro, con un punto di pareggio attorno alle 15mila bottiglie (circa il 30% della capacità produttiva), a conferma della solidità strutturale dell’iniziativa anche nelle fasi iniziali di potenziamento.

Accanto alla filiera vitivinicola, il progetto integra attività di turismo rurale, accoglienza agrituristica, fattoria didattica e ristorazione qualificata, in linea con la vocazione del territorio e con gli obiettivi di sviluppo locale dell’Unione Montana, comprendendo accordi specifici per la realizzazione di manifestazioni quali fiere, sagre e mercatini che saranno ospitati presso gli ampi spazi che circondano l’edificio principale e quello più piccolo ma destinato proprio a questi utilizzi.

“Siamo soddisfatti di aver trovato con l’Unione Montana una soluzione equilibrata che ci

consente di avviare concretamente le attività e di preparare la struttura per la vendemmia

2026. Questo è il primo passo di un progetto in cui crediamo da anni e che può diventare un motore di sviluppo reale per tutto il comprensorio“, dicono Carlotta Dabove e Valerio Dabove di Tenuta dei Baldi. Secondo Giuseppe Coco, Presidente dell’Unione Montana Dal Tobbio al Colma, “l’accordo con Tenuta dei Baldi dà finalmente risposta concreta a una struttura che rischiava di rimanere inutilizzata. Siamo convinti che questa collaborazione possa valorizzare il patrimonio dell’Unione e contribuire allo sviluppo della vitivinicoltura locale, con ricadute positive sull’intero territorio”.

“La mia presenza alla stipula dell’atto – dice il sindaco, Bruno Aloisio – rappresenta proprio l’impegno mio personale e del Comune di Lerma affinchè l’edificio trovi un pieno utilizzo ed una nuova collocazione produttiva, nell’ambito di progetti che siano di sviluppo del territorio, e questo sembra proprio esserlo”.

Infine, Gianni Repetto, vicepresidente delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, da mesi assieme ad altri spingeva perché si giungesse ad una soluzione della questione Cantina di Montagna di Lerma, ha ribadito “la soddisfazione personale e del presidente Caviglia e degli altri membri dell’amministrazione dell’ente per l’obiettivo finalmente raggiunto. L’ente si aspetta una gestione della Cantina in linea con i principi ambientali di cui esso è portatore ai fini di una collaborazione densa di sinergie e di condivisioni.

A livello personale auspica che “gli eventuali nuovi impianti viticoli che venissero in futuro impiantati vengano condotti in regime di coltivazione biologica in quanto non sarebbe accettabile da parte di un territorio incontaminato come il nostro un aggravio delle condizioni dell’aria e della terra con un’inevitabile ripercussione sulla salute dei cittadini e su tutto il resto dell’ambiente“.