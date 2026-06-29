Sanità, nuova linfa per la riabilitazione a Novi Ligure

Un passo avanti per la sanità locale e un esempio concreto di come la sinergia tra pubblico e privato sociale possa fare la differenza. Presso il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure si è tenuta la cerimonia ufficiale di ringraziamento con cui l’ASL AL ha voluto omaggiare il Rotary Club Gavi Libarna per un’importante donazione: otto elettrostimolatori di ultima generazione a quattro canali, completi di tutto il materiale di consumo necessario al loro utilizzo. I nuovi dispositivi verranno immediatamente integrati nelle attività del Servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale novese. Per il reparto si tratta di un potenziamento tecnologico di rilievo, che permetterà di ottimizzare i percorsi terapeutici dei pazienti, offrendo trattamenti all’avanguardia per il recupero delle funzioni motorie.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato le principali autorità locali e sanitarie, a testimonianza del valore dell’iniziativa per l’intera comunità. Tra i presenti: Rocchino Mulliere, Sindaco di Novi Ligure; Andrea Calvani, Direttore sanitario dei Presidi ospedalieri dell’ASL AL; Corrado Stradella, Direttore del Servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale; Umberto Mercenaro, Presidente del Rotary Club Gavi Libarna. Insieme a loro, hanno preso parte all’evento i rappresentanti del Club, i professionisti del reparto e numerose autorità del territorio.

Al di là del valore economico e tecnico della strumentazione, l’incontro ha offerto lo spunto per una riflessione più ampia sul ruolo strategico dell’associazionismo nel supporto alla sanità pubblica. “La sinergia con le realtà del territorio costituisce un elemento fondamentale per sostenere l’innovazione tecnologica, migliorare la qualità dell’assistenza e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini”, è stato sottolineato durante la cerimonia. La direzione dell’ASL AL ha espresso la propria profonda gratitudine nei confronti del Rotary Club Gavi Libarna, ribadendo come il contributo del volontariato organizzato non sia solo un gesto di generosità, ma un vero e proprio pilastro e valore aggiunto per il benessere della comunità.