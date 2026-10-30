Stato di Agitazione del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Lo annuncia il sindacato Uil – Funzione pubblica di Alessandria.

“Negli anni, il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria ha affrontato numerose difficoltà che il nostro sindacato – è stato detto oggi in conferenza stampa nel capoluogo provinciale – ha sempre contribuito a superare con elevato senso di responsabilità e spirito collaborativo. Tuttavia, la gravità delle criticità attuali impone oggi una presa di posizione netta e non più rinviabile. A circa nove mesi dall’insediamento della nuova Dirigenza Provinciale, si riscontra una permanente difficoltà nella gestione e nella risoluzione dei problemi concreti che affliggono il personale e l’operatività del Comando. La sicurezza dei lavoratori e la tutela dei cittadini richiedono una guida incisiva, tempestiva e pienamente responsabile”. La Uil Fp evidenzia “criticità relative a dispositivi e attrezzature di soccorso: fin dai primi incontri abbiamo rappresentato la necessità di sostituire le tubazioni antincendio ormai logore. La probabilità di rottura durante gli interventi ha purtroppo trovato riscontro in diversi episodi sul campo, condizionando l’incolumità degli operatori e l’efficacia delle operazioni di soccorso. Nonostante le rassicurazioni e le previsioni d’acquisto, a distanza di mesi il materiale non risulta ancora consegnato. Analoga attenzione richiedono i Dispositivi di Protezione Individuale: la carenza di programmazione ha comportato l’emanazione di disposizioni di servizio che hanno visto alcune squadre operative sprovviste dei necessari presidi per diversi giorni, arrivando all’assegnazione di DPI usati. Particolare rilevanza ha assunto la situazione verificatasi durante i recenti incendi boschivi che hanno interessato la provincia, durante i quali il personale operativo ha riscontrato la mancanza dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree, criticità superata soltanto grazie al supporto e alla collaborazione offerta da altri Comandi”.

Inoltre, “a seguito di scelte gestionali orientate prevalentemente al contenimento della spesa, diversi settori del Comando risultano ad oggi privi dei relativi referenti e responsabili, che hanno rassegnato le proprie dimissioni, lasciando settori specialistici e di supporto chiave privi di una figura di coordinamento. È proprio l’assenza di queste figure chiave di collegamento a determinare una cronica mancanza di programmazione logistica per quanto riguarda gli acquisti e la manutenzione delle attrezzature ed il mancato monitoraggio delle scorte, sfociando direttamente nelle gravi carenze di DPI ed equipaggiamenti sopra denunciate. Se il servizio di soccorso pubblico in provincia di Alessandria viene ancora garantito, lo si deve unicamente allo straordinario spirito di abnegazione e ai sacrifici delle donne e degli uomini del Comando che, pur di non far crollare il sistema, arrivano a gestire le emergenze ben oltre i propri orari di lavoro”. Infine, sottolinea la Uil FP, “si rileva una sensibile difficoltà nel dare seguito agli accordi sindacali definiti nel tempo, nonostante i solleciti inviati tramite note ufficiali”.

Da qui la proclamazione dello Stato di Agitazione e l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione e, in caso di necessità, lo sciopero provinciale di categoria. “La sicurezza di chi presta soccorso è una questione che riguarda tutta la comunità della nostra provincia”, dichiara Adele Di Meo, Segretaria Generale UIL FP Alessandria.

“La UIL FP di Alessandria sostiene le lavoratrici e i lavoratori dei Vigili del Fuoco e il lavoro svolto dal coordinamento, che in questi mesi ha sempre cercato il dialogo e offerto proposte concrete. Questa vertenza si inserisce nell’impegno che la UIL FP porta avanti a livello nazionale sulla salute e sicurezza dei Vigili del Fuoco, anche con la campagna “Obiettivo Salute”: proteggere chi ogni giorno protegge i cittadini. Le criticità su dispositivi di protezione e attrezzature emerse ad Alessandria ne sono una conferma concreta. Lo stato di agitazione non è una scelta contro qualcuno ma uno strumento per riaprire un confronto che riteniamo necessario. Confidiamo che il tavolo di conciliazione sia l’occasione per condividere soluzioni, tempi e modalità di collaborazione stabili tra Amministrazione e rappresentanze dei lavoratori. Da parte nostra c’è piena disponibilità a lavorare insieme, nell’interesse del personale e dei cittadini”.