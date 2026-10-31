Nel suo passato ci sono arresti per spaccio di droga, processi per estorsione e procedimenti per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio. Giacomo Sorbara, 56 anni, ufficialmente è un semplice imprenditore edile di Serravalle Scrivia ma ieri è stato oggetto di una seconda maxi confisca di beni dopo quello dello scorso anno. Nel 2025, infatti, si era visto confiscare un valore di tre milioni di euro in beni intestati a prestanome di una società attiva nella logistica e trasporti, un patrimonio accumulato, secondo gli inquirenti, in violazione della normativa antimafia. All’epoca, nell’elenco figuravano otto immobili, 58 beni mobili compresi molti camion e 21 rapporti finanziari tra le province di Alessandria, Torino, Savona e Bolzano.

Stavolta, nell’operazione eseguita dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) di Torino in collaborazione con la Divisione Anticrimine della Questura di Alessandria, la confisca stabilita dalla Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Torino riguarda 2 milioni di euro tra beni mobili e immobili, aziende e rapporti finanziari ed è considerata dalla Dia “tra le più significative mai effettuate nella provincia di Alessandria”.

Sorbara, secondo quanto emerge, sarebbe “legato a ‘ndranghetisti di spicco insediatisi nel Basso Piemonte“. Nei suoi confronti applicata anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per quattro anni, poiché considerato socialmente pericoloso.

“Gli approfondimenti investigativi – sostiene la Dia – hanno consentito di disvelare una consistente sproporzione fra la capacità reddituale dell’uomo e le disponibilità patrimoniali e finanziarie a lui riconducibili, sia direttamente che indirettamente, attraverso l’interposizione del figlio e della moglie nonché di altri due pregiudicati, finiti perciò sotto indagine per intestazione fittizia di beni“.

Il provvedimento del tribunale può essere impugnato.