Si saprà in 15 gennaio se Nicoletta Albano, ex sindaco di Gavi, è colpevole di essersi fatta rimborsare spese per 80mila euro dal Comune che amministrava dal 1995 per beni e viaggi in buona parte difficili da riferire all’attività istituzionale. Ieri, 4 novembre, a Torino, si è svolta la prima udienza del processo di Appello, richiesto dalla difese di Albano per la condanna a 4 anni, decisa dal tribunale di Alessandria nel 2025, per tentata concussione e attentato contro i diritti politici del cittadino nei confronti di Rita Semino, sindaca dal 2016 al 2020. L’appello è stato richiesto anche dalla Procura di Alessandria per l’assoluzione dal reato di peculato, che vede imputata anche l’ex segretaria comunale Giovanna Sutera. Nell’udienza il tema sono stati proprio i rimborsi ottenuti da Albano per l’acquisto di kit per la pulizia degli animali, cibo per cani, un misuratore di pressione, una bilancia, servizi fotografici, un drone, viaggi all’estero, spese legali.

A Torino il procuratore generale Marcello Tatangelo, rappresentante dell’accusa, ha chiesto di ascoltare nuovamente tre testi già ascoltati ad Alessandria. In primis Enrico Marrese, vicebrigadiere dei carabinieri che ha svolto le indagini sui rimborsi, poi Manuela Figheti, all’epoca dipendente del Comune e segretaria della Albano, oggi nell’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte; infine Franco Sala, ancora oggi operativo in municipio a Gavi presso la Ragioneria.

“Il tribunale di Alessandria – ha detto il procuratore generale – non ha valutato al meglio l’attendibilità delle prove, per questo servono accertamenti su alcuni testi. Per esempio, il viaggio a Parigi: per quale scopo è stato fatto? Figheti aveva partecipato a quel viaggio con Albano e ha testimoniato sostenendo di aver preso ferie e di non aver chiesto nessun rimborso ma dai documenti è risultato che il rimborso è stato effettuato per entrambi“.

Il rimborso ottenuto da Albano, secondo quanto emerso nel processo di primo grado, era stato di 1400 euro. Figheti ad Alessandria ha sostenuto di aver partecipato al viaggio come accompagnatrice e di non sapere cosa facesse Albano: “Ho solo sentito parlare di cittadinanza francese”.

D’accordo con la richiesta di Tatangelo anche gli avvocati di parte civile, Guido Chiarloni per Giovanna Semino, figlia di Rita Semino, deceduta nel 2024, e Piero Monti, legale del Comune, che ha chiesto di sentire nuovamente anche Maria Clara Callegari, commissario prefettizio dopo la decadenza della Semino, e Rossana Carosio, segretaria comunale dopo la Sutera.

Contrari, invece, i difensori delle imputate. Andrea Cianci, legale della Albano, ha sostenuto che “non ha senso capire la destinazione dei beni se è stato stabilito che la mia cliente non aveva la disponibilità delle somme, questione per cui è stata assolta. Ascoltare di nuovo i testi sarebbe superfluo”. Secondo Marco Conti, avvocato della Sutera, “in tribunale è già emerso che Marrese ha ammesso di non aver mai cercato i beni in questione, limitandosi a dire che, siccome non erano indicati nell’inventario del Comune, li aveva per forza la Albano. Sala ha già fatto una relazione dove spiega tutto e Figheti ha affermato di non aver ricevuto il rimborso poiché non ha pagato nulla per quel viaggio“.

Alla fine, dopo circa un’ora di camera di consiglio, i tre giudici hanno respinto la richiesta del procuratore generale ritenendo inutile ascoltare nuovamente in testi. Una decisione che in sostanza potrebbe lasciare intendere che i giudici hanno già un quadro chiaro della situazione. Hanno quindi fissato l’udienza al 15 gennaio, alle 9,30.