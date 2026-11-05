Parcheggiatore abusivo denunciato dai Carabinieri

L'uomo era in piazza Pernigotti a Novi Ligure: è senza fissa dimora

I Carabinieri di Novi Ligure sono intervenuti in piazza Pernigotti su richiesta di una donna importunata da un uomo che, fingendosi parcheggiatore, chiedeva denaro agli automobilisti in sosta in modo insistente. Un problema spesso al centro delle lamentele dei cittadini, costretti a fronteggiare richieste di denaro non dovute e talvolta aggressive.

I Carabinieri hanno fermato e identificato l’uomo, un disoccupato senza fissa dimora, trovato in possesso di un coltello, e lo hanno denunciato a piede per il porto dell’arma bianca e segnalato ai fini dell’applicazione del Daspo urbano (ordine di allontanamento).

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni, con un monitoraggio mirato nei luoghi a maggiore affluenza e nelle aree oggetto di segnalazione da parte dei residenti.