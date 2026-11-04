La Conferenza dell’EGATO 6 Alessandrino ha approvato l’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico per il biennio 2026–2027, prevedendo un incremento del 3% per ciascuno dei due anni.

Un adeguamento contenuto, sostiene l’Egato 6, ente che coordina la gestione del servizio idrico, “in un contesto caratterizzato da crescenti esigenze di investimento e da costi di gestione significativi, che conferma l’impegno dell’Autorità a tutelare le famiglie, garantendo al tempo stesso la qualità e la sicurezza del servizio.

Anche il confronto indicativo con i territori vicini evidenzia una situazione favorevole per l’Alessandrino. Le simulazioni effettuate sulla base dei tariffari pubblicati mostrano infatti una spesa domestica più contenuta nell’EGATO 6″.

Questo risultato, spiegano ancora da Alessandria, si inserisce nel percorso di riorganizzazione del servizio idrico, con la scelta dell’affidamento in house e la progressiva costituzione di un gestore unico interamente pubblico.

Il Piano d’Ambito 2027–2056 prevede circa 594 milioni di euro di investimenti programmati, destinati al rinnovo delle reti, alla riduzione delle perdite, alla sicurezza dell’approvvigionamento e al miglioramento degli impianti.

“La modernizzazione è già in corso: sono stati installati oltre 27.000 contatori intelligenti,

mentre la quota dei volumi d’acqua effettivamente misurati è salita dal 78,4% al 92% in un

anno.

Particolare attenzione è dedicata anche alle criticità legate ai PFAS, con circa 1,3 milioni di

euro di interventi individuati nel programma 2026–2029, tra adeguamento degli impianti di

trattamento e potenziamento dei collegamenti acquedottistici”.

La programmazione prevede inoltre 200.000 euro all’anno per il bonus idrico integrativo,

che si aggiunge alle agevolazioni nazionali a sostegno delle famiglie in difficoltà economica.

Giacomo Perocchio, Presidente dell’EGATO 6, dichiara: “Abbiamo lavorato per mantenere il costo dell’acqua competitivo rispetto ai territori vicini, rafforzando la gestione pubblica e continuando a investire nel servizio, anche per affrontare criticità importanti come quelle legate ai PFAS. Il contenimento degli aumenti tariffari, gli investimenti programmati e le risorse destinate alle famiglie più fragili dimostrano che è possibile coniugare sostenibilità economica e attenzione ai cittadini. Il nostro obiettivo è garantire un servizio idrico pubblico sempre più efficiente, sicuro e vicino alle esigenze del territorio”.