Cociv costretto dal giudice a pagare 725 mila a un consorzio di imprese

Decreto ingiuntivo da 725 mila euro nei confronti del Cociv, guidato da Webuild. Lo ha emesso il tribunale di Genova su richiesta del Consorzio 3 Emme di Roma, di cui fa parte l’impresa Giustiniana di Gavi, incaricato dell’esecuzione di lavori a Genova Pontedecimo, precisamente in Via Lungotorrente Verde, inseriti tra le opere compensative del Terzo valico.

La Giustiniana, storica azienda gaviese con oltre 100 dipendenti, e le altre imprese del consorzio romano erano state incaricate dell’intervento nel 2021 ma nel 2024 il cantiere si è fermato poiché 3 Emme rivendicava il pagamento di lavori ulteriori a quanto previsto per 600 mila euro, oltre a 400 mila euro per l’aumento del prezzo dei materiali, riferito al biennio 2023-24. Il Cociv non intendeva pagare, così, dopo due anni, 3 Emme ha chiesto l’intervento del giudice e il tribunale genovese ha imposto al Cociv il pagamento di circa 725 mila euro. Una cifra pagata solo in parte, per circa 450 mila euro, poichè Cociv ha chiesto la stipula di una polizza bancaria da 180 mila euro, in corso di definizione.

Il Cociv ha giustificato i mancati pagamenti sostenendo che Rfi, committente del Terzo valico, non avrebbe versato i soldi pubblici stanziati dallo Stato nel 2022 con il Decreto Aiuti, emanato per i rincari dei materiali. La Giustiniana e il consorzio 3 Emme non credono a questa versione.