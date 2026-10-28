La Festa delle anime dei vivi e dei morti quest’anno si sposta a Montaldo Bormida. L’evento organizzato da Gianni Repetto è in programma sabato 31 ottobre dalle 20, nel ristorante Terrazza Tre Castelli. L’autore di Lerma ripropone l’evento dedicato ai piatti della tradizione della vigilia dei Santi e alle musiche popolari in contrapposizione ad Halloween, quindi senza zucche arancioni e “dolcetto scherzetto”.

Nel menù, assaggio di lardo, zuppa di ceci, frittate e torte di verdura per i vegetariani, sancrau con o senza salumi, focaccia dolce e latte dolce, castagne “rus-tie”, vino, acqua e caffè.

Durante la serata, “Cantò in giru a’ Tòra” con canti e musica della tradizione popolare, momenti di poesia, narrazione, affabulazione, protagonisti Gianni Repetto e gli amici dell’associazione “A lèngua da Memoria”.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 0143-1870370 e 3921501506 e all’email [email protected].