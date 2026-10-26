Luca Biagioni è il 67° sindaco ad apporre la sua firma sul “Patto per il contrasto della violenza di genere” promosso da Zonta Club Alessandria con il patrocinio di Provincia di Alessandria e centro antiviolenza me.dea

Presso il Municipio di Serravalle Scrivia, la presidente di Zonta Club Alessandria, Nadia Biancato, accompagnata dalla vice presidente, Paola Francesca Rivaro, ha incontrato il sindaco e l’assessora alla pubblica istruzione Silvia Collini.

L’occasione, sostiene lo Zonta Club, “è stata utile per presentare i molti progetti di empowerment tra service e advocacy del Club in provincia di Alessandria e a livello internazionale, nel quale trova ampio spazio l’attività dedicata alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne. La mission di Zonta International dal 1919 ruota attorno alle azioni che garantiscono il rispetto nei confronti delle donne di ogni età, declinato in vari modi“.

A livello provinciale il Club è presente dal 2000 “e non c’è giorno nel quale non si mettano in campo iniziative ed eventi che coinvolgono la collettività contribuendo a costruire un mondo migliore per donne e giovani e certamente un mondo libero dalla violenza è la condizione nella quale le donne potrebbero liberamente esprimere tutto il loro potenziale. Violenza è ostacolare una scelta: il percorso di studi da intraprendere o quello professionale, la relazione da portare avanti o troncare, ma anche banalmente come vestirsi, gli amici da frequentare. Oggi si tende a banalizzare e sminuire diritti che sembravano acquisiti per sempre. Ecco perché è necessario ribadire aspetti basilari messi in discussione o travisati. Il Patto nasce per ripartire dalla basi insieme alle comunità locali”.

Dal 2012 la campagna ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN “ha dimostrato ampiamente l’importanza di coinvolgere uomini, studenti, tutta la comunità nel costruire le condizioni per riconoscere la violenza e prevenirla perché la violenza sulle donne non è una questione di genere. In collaborazione con la Amministrazione Comunale si individueranno le iniziative più idonee per avviare un percorso dedicato a radicare la cultura del rispetto, a partire da progetti che coinvolgeranno le scuole. Con l’anno scolastico 2026-2027 le proposte per le scuole si sono ulteriormente ampliate con il progetto “IO SARO’” dedicato agli studenti della scuola primaria: un percorso che parla di esempi positivi e di scelte per il proprio futuro da immaginare sotto più punti di vista, in particolare quelli valoriali”.

Con l’autunno è partita una nuova campagna dedicata al rispetto dell’ambiente nel novero di ZONTA SAYS NOW di Zonta International, volta a promuovere la giustizia climatica.