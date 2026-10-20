Novi Ligure celebra Teresina Repetto, prima consigliera nel 1946

Fu la prima donna a sedere tra i banchi del Consiglio comunale di Novi Ligure, all’indomani del voto storico del 1946, e nello stesso anno assunse il ruolo di assessora supplente. Ma la vicenda di Teresina Repetto è andata ben oltre le aule istituzionali, intrecciandosi con le sfide sociali più delicate del dopoguerra e con una dedizione instancabile verso i più vulnerabili. A distanza di decenni, la sua eredità umana e civile trova spazio nel volume “Il Piemonte delle donne. Storie invisibili di donne straordinarie”, promosso dalla Commissione regionale Pari Opportunità. Il libro sarà presentato ufficialmente sabato 24 ottobre, alle 10.30, proprio nella cornice della Sala Consiliare del Municipio di Novi Ligure. Il capitolo dedicato a Teresina Repetto è frutto del lavoro di recupero storico curato dalla Consulta comunale Pari Opportunità, nata con l’intento di sottrarre all’oblio una figura cardine della storia locale. Repetto si distinse per una concreta politica di accoglienza e coesione: fu punto di riferimento nell’integrazione di numerose famiglie giunte dal Sud Italia in cerca di riscatto e occupazione, aiutandole a trovare casa e lavoro. Il suo senso di solidarietà si spinse fino alla sfera più intima e generosa con l’accoglienza di Orel, un bambino rimasto orfano di futuro dopo la drammatica alluvione del Polesine, che seguì e sostenne con affetto per molti anni.

All’incontro pubblico interverranno Maria Rosa Porta, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità del Piemonte, e Teresa Mantero, presidente del Consiglio Comunale di Novi Ligure. L’iniziativa punta a celebrare non solo un profilo politico pionieristico, ma un modello concreto di democrazia partecipata, emancipazione e profonda empatia civile. Un’occasione per la comunità novese di riscoprire le radici della propria memoria femminile attraverso una storia che, da invisibile, torna a farsi esempio per il presente.