Musica e teatro alla Soms di Novi Ligure

Un altro appuntamento con l’aperitivo in musica, che la Soms di Novi Ligure organizza nella propria sede di via Cavanna mercoledì 23 luglio alle 19.30. Protagonisti della serata sono i Better Call Soul, cinque musicisti: la cantante Noemi D’Angelo accompagnata da Antonio Salamone alla chitarra, Nicola Ferrario alle tastiere, Alessandro Berto al basso, Massimo Lacca alla batteria. Con un sound che si tuffa nel passato ma con lo sguardo rivolto al futuro, la loro musica è un viaggio attraverso groove potenti, armonie vocali avvolgenti e melodie che ti rimangono in testa. Portano in giro l’energia e la passione del classic soul e del funk, ma non hanno paura di esplorare nuove sonorità, mischiando influenze moderne e inaspettate. Un concerto a tutto ritmo i drink di Christopher Rovella.

Di tenore diversa la proposta per sabato 26 luglio. Alle 21, Emmanuele Ferrarini l’attore, scrittore e regista, Emmanuele Ferrarini porterà in scena “Telepasolini”, un’esplorazione della figura complessa e poliedrica di Pier Paolo Pasolini, uno dei grandi intellettuali e artisti italiani del Novecento. In questa piecès Emmanuele Ferrarini interpreta il ruolo di Pasolini e non si limita a rievocarne la biografia e, con estrema sensibilità ne indaga le contraddizioni, le passioni e le battaglie culturali in una atmosfera che oscilla tra documentario e la performance poetica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e di forte intensità emotiva. Ingressso libero.

Inoltre alle 19.30 sarà servito l’aperitivo di autofinanziamento.