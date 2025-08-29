La Filarmonica Rossini di Firenze, al Novi Musica Festival

Il Novi Musica Festival, domani, sabato 30 agosto ospiterà la Filarmonica Rossini di Firenze, diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri. Il concerto organizzato dalle Associazioni Novi Musica Cultura e Karkadè , in collaborazione con il Comune di Novi Ligure, inizierà alle 21 in Piazza Dellepiane è previsto il Concerto della Filarmonica Rossini di Firenze, diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri.

Direttore Artistico del Festival e del Concorso è il M° Maurizio Billi, Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato. Il Novi Musica Festival ha infatti salvaguardato l’eredità del Novi Marenco Festival che per 20 anni, ha ospitato le maggiori orchestre Sinfoniche italiane e le principali Bande e Fanfare Ministeriali. Come il Novi Marenco Festival, il Novi Musica Festival ha annesso un Concorso Internazionale di Composizione per Musica per Fiati e percussioni. La Giuria dell’edizione 2025 è composta da Maurizio Billi, Giampaolo Lazzeri e Roberto Rossi (Prima Tromba dell’Orchestra Nazionale della RAI) e si riunirà il 31 agosto presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure.

L’evento gode del Patrocinio dell’Ambasciata di Spagna che sarà presente con un suo rappresentante. Nella stessa serata sarà allestita in Piazza Dellepiane l’anteprima della mostra “Quintessenza”, dello scultore Gianni Noli

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Paolo Giacometti. L’ingresso è a offerta e, parte del ricavato sarà donato al O.F.T.A.L. di Novi Ligure. Prenotazione obbligatoria a:,Whatsapp 3805827986 – [email protected]