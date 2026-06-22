Il Comune di Pozzolo Formigaro va al Consiglio di stato contro il maxi impianto agrivoltaico previsto su circa 100 ettari nei terreni delle cascine Ponzana, Baronina e Ponzanina, in parte nel territorio di Tortona, autorizzato dalla Provincia. E’ solo uno dei tanti impianti che stanno invadendo la pianura alessandrina. Pozzolo si era opposto durante l’iter autorizzativo e aveva impugnato il via libera, relativamente anche al mancato riconoscimento di una serie di compensazioni rispetto all’impatto delle migliaia di pannelli. Il Tar del Piemonte aveva però dato ragione alla Provincia, sostenendo che la definizione delle opere compensative deve avvenire nella conferenza dei servizi, dove invece il Comune, oltre ad opporsi al progetto, aveva anche respinto la proposta di indennizzo compensativo della società Margisolar. Ora l’amministrazione comunale chiede di annullare questa sentenza.