Torna il Boscadrà Festival tra ecologia, musica e satira

Il 4 e 5 luglio a Cascina Barbàn (Albera Ligure) torna l'evento che da 13 anni unisce cultura urbana e vita rurale.

Esplorare il nostro rapporto con la natura, non attraverso sterili dibattiti accademici, ma ballando, camminando e sporcandosi le mani. Con questo spirito torna il 4 e 5 luglio, nella rurale Cascina Barbàn a Figino di Albera Ligure, il Boscadrà Festival. La tredicesima edizione dell’evento organizzato dall’Aps Paradiso Val Borbera e da Cascina Barbàn si conferma un festival unico nel suo genere. Nato in tempi “non sospetti”, il Boscadrà continua a perseguire la sua missione: unire il mondo rurale con quello urbano, il colto con l’incolto, il selvatico con il domestico, sperimentando modelli di economia virtuosa e turismo sostenibile per tutta la Val Borbera. Il festival non si subisce, si vive. Si parte la mattina di sabato 4 luglio alle 09.00, con la Camminata del Boscadrà, un’escursione appenninica guidata dai ragazzi di Less than more 30 from home. Lungo il percorso verrà presentata la guida del Cammino dei ribelli (progetto nato in valle da un’idea di Giacomo D’Alessandro e tenuto a battesimo proprio qui nel 2017), con la prefazione del cantautore e agricoltore Maurizio Carucci. Il pomeriggio di sabato sarà dedicato ai laboratori pratici e alle degustazioni, per poi lasciare spazio alla grande serata: alle 21.00 concerto live di Sara Gioielli; alle 22.00, spettacolo di stand-up comedy di Stefano Rapone, intitolato “Comico dai ruoli mai principali”: a seguire: i dj set di Ceri Wax e Sound of Borbera per ballare sotto le stelle.

La domenica 5 luglio si aprirà all’insegna del benessere con la colazione sui prati e una sessione di Hata Yoga. Alle 11.00, l’incontro-dibattito “Ritornare” vedrà Maurizio Carucci dialogare con i rappresentanti di Wwoof Italia sul tema, oggi più che mai attuale, del vivere fuori dalle grandi città. Il cuore pulsante del Boscadrà è l’interazione con il pubblico attraverso workshop esperienziali condotti da professionisti del settore. Ecco i principali appuntamenti (tutti su prenotazione a [email protected]):

Laboratorio A cura di Di cosa si tratta Sartoria Ribelle Francesca Marsella (scenografa e docente) Imparare l’arte del recupero, trasformando un difetto o uno strappo in un dettaglio creativo per reinventare vecchi abiti. Erbe Spontanee Laura Brattel (forager e guida ambientale) Una passeggiata botanica per riconoscere le piante commestibili e scoprirne l’uso nella cucina e nella medicina popolare. Introduzione al Vino Naturale Ludovica Cambiaggi (ingegnere convertita all’enologia) Un viaggio nel mondo dei vini etici, con una degustazione alla cieca per andare oltre l’etichetta e mirare alla sostanza. Oblò (Micro Teatro) S. Zambrenti e E. Civardi (per bambini e adulti) Uno spettacolo onirico in cuffia della durata di 4 minuti, seguito da un laboratorio per costruire marionette punk. Mixology Lab Andrea di Canaglia Un percorso tra storia e alchimia incentrato sulle preparazioni analcoliche e sulla tecnica di conservazione dello Shrub.

Info utili per il pubblico:

Dove acquistare: I biglietti per l’intero weekend sono disponibili sulla piattaforma com . L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 13 anni.

I biglietti per l’intero weekend sono disponibili sulla piattaforma . L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 13 anni. Libri e cibo: Durante i due giorni sarà presente la Libreria Namastè di Tortona con una selezione di letture a tema. I pasti (colazioni, pranzi e cene contadine) saranno curati da Pietro Ravazzolo e dalla crew di Cascina Barbàn.

Durante i due giorni sarà presente la Libreria Namastè di Tortona con una selezione di letture a tema. I pasti (colazioni, pranzi e cene contadine) saranno curati da Pietro Ravazzolo e dalla crew di Cascina Barbàn. In caso di pioggia: Il festival si svolge interamente all’aperto; in caso di forte maltempo l’evento verrà annullato.

L’evento è patrocinato dal Comune di Albera Ligure e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con Vivi Val Borbera e Spinti.