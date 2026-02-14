I carabinieri* della Compagnia di Novi Ligure hanno eseguito una serie di controlli nella Valle Lemme, area recentemente colpita da episodi di furto in abitazione avvenuti nel periodo successivo alle festività natalizie.

L’operazione, configurata come servizio straordinario di controllo del territorio in particolare nei comuni di Gavi e Voltaggio, è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, in stretta aderenza alle direttive condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nelle giornate di giovedì e venerdì, i Carabinieri hanno esteso il raggio d’azione fino ai centri più piccoli, tra cui Carrosio e Parodi Ligure. Oltre alle consuete pattuglie, sono stati predisposti passaggi mirati per incrementare la percezione di sicurezza nei residenti, specialmente nelle zone dove a dicembre si erano registrati gli eventi criminosi.

I Carabinieri hanno inoltre monitorato la circolazione stradale con posti di controllo lungo le principali arterie della viabilità locale e, nelle ore serali, l’attività si è quindi spostata sul profilo amministrativo, con verifiche mirate agli avventori dei locali pubblici.

Il bilancio dell’operazione riporta oltre cento persone identificate e quaranta veicoli controllati, con tre conducenti sanzionati per violazioni al Codice della Strada e tre segnalati per uso di cocaina e hashish nei pressi di un esercizio pubblico.