AGGIORNAMENTO: Concluso l’intervento. La squadra del soccorso alpino composto da 6 operatori in contatto telefonico con il gruppo scout di 7 ragazzi di Tortona. Individuato il gruppo lungo il sentiero di discesa del monte giarolo verso caldirola e aiutato a scendere fino alla colonia di caldirola. Componenti del gruppo infreddoliti, tempo pessimo vento nevischio nebbia. Nessun infortunato. Anche croce rossa Vignole borbera.

Il Soccorso alpino di Alessandria sta intervenendo in queste ore in aiuto di un gruppo scout in difficoltà sulla cima del monte Giarolo sopra Caldirola, nel Comune di Fabbrica Curone. Sul posto è in arrivo una squadra di 5 soccorritori, che hanno perso i sentieri per via della nebbia e del tempo pessimo.