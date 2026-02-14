Francavilla Bisio: la pro loco festeggia 40 anni con un annullo filatelico

L’Associazione Pro Loco di Francavilla Bisio compirà 40 anni il 20 febbraio. È stata infatti fondata nel 1986 in quella stessa data. In tutti questi decenni la sua attività è passata dall’editoria, con la pubblicazione di molti volumi dedicati in particolare alla storia del paese, all’enogatronomia. La Pro Loco ha infatti conferito notorietà al paese ideando la Sagra del raviolo prendendo spunto dalla tradizione culinaria locale. La prima si svolse presso gli spazi pubblici nelle serate del 15 e 16 luglio 1989. Da allora, ogni anno l’appuntamento ha richiamato un numero sempre maggiore di buongustai che attestano l’apprezzamento del raviolo di Francavilla Bisio, dal 2010 riconosciuto come prodotto DE.CO. (Denominazione Comunale), concessa alle produzioni tipiche locali direttamente dal Comune. Oltre a organizzare eventi culturali, da sempre la Pro Loco partecipa alla realizzazione dell’arredo urbano, fornisce attrezzature per l’area giochi comunale, interviene per lavori di restauro per la chiesa parrocchiale e di ristrutturazione di edicole religiose. Inoltre, collabora con il Comune contribuendo a diverse iniziative sociali e culturali.

Per festeggiare i 40 anni di attività, in collaborazione con Poste Italiane, il 20 febbraio sarà organizzato un evento durante il quale avverrà l’Annullo Filatelico. La sede di un ufficio postale temporaneo sarà allestita presso la Sala della Società di Mutuo Soccorso “La Fratellanza”, dalle 10 alle 16. Funzionari delle Poste timbreranno cartoline con un’immagine del paese a beneficio dei collezionisti e di tutti gli intervenuti. Le cartoline con annullo non consegnate nella giornata, saranno conservate presso la sede della Biblioteca civica e distribuite, sempre gratuitamente, successivamente. Attualmente, la pro loco è guidata dal consiglio eletto nel 2023, in carica fino al 2027. Il presidente è Carlo Semino, il vice è Bruno Filippo Mazzarello. Segretario, Stefania Mantelli e tesoriere Rosa Mazzarello. Nel direttivo anche Luisa Orlando, Gianna Bagnasco e Mario Mazzarello. I consiglieri sono Alessio Bagnasco, Dario Bianchi, Giuseppe Chiesa, Paola Dallegri, Gianfranco Mazzarello, Enzo Semino, Giacomo Bisio, Liliana Maccagno, Daniel Ricci, Enzo Rossi, Laura Vignoli, Teresa Sanniota, Graziella Zorzetto.