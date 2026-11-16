Controlli mirati di pubblica sicurezza da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure nel fine settimana, nel quadro del Piano Coordinato per il controllo del territorio della Prefettura di Alessandria e condiviso tra le forze di polizia. Le pattuglie hanno coperto tutto il territorio della Compagnia: dal centro novese fino ai comuni di Capriata e Gavi e alla val Borbera.

I controlli hanno portato alla segnalazione di cinque persone per possesso di stupefacenti per uso personale e al contestuale ritiro della patente di guida e al sequestro dell’autovettura a una di queste. Inoltre, altre tre persone sono state denunciate rispettivamente per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di arma da taglio e cessione di stupefacenti.

Oltre quaranta le persone controllate, a piedi o alla guida, con undici sanzioni amministrative elevate.