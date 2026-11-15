Ferito dai bracconieri in Liguria, salvato e ora monitorato nei suoi spostamenti grazie ai fondi del 5 X 1000 versati alle Aree protette dell’Appennino Piemontese. Un biancone è stato ritrovato ferito da colpi di fucile ad Arenzano (Genova) e portato in un Centro di recupero animali selvatici (Cras) ligure, dove è stato curato. A quel punto, il rapace è stato dotato di un piccolo dispositivo GPS nell’ambito del progetto “Monitoraggio satellitare del Biancone (Circaetus gallicus) nell’Appennino ligure-piemontese”, finanziato con i contributi del 5×1000 e promosso dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, con la supervisione scientifica della guardiaparco Mara Calvini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell’Università di Torino, guidato dal professor Enrico Caprio, progetto al quale contribuiscono gli ornitologi Massimo Campora e Renato Cottalasso e Michelangelo Morganti.

Il Gps permetterà di seguire gli spostamenti del volatile tra Europa e Africa, come è avvenuto per il biancone recuperato a Ventimiglia la scorsa primavera e per due piccoli bianconi nati nell’area del Parco Capanne di Marcarolo, dotati anch’esso del dispositivo Gps la scorsa estate “per capire come usano il territorio nei primi mesi di vita e quali strade scelgono per raggiungere l’Africa”, come spiegano dall’ente di Bosio.

Dopo la partenza avvenuta a settembre dal Parco Capanne, i due giovani bianconi hanno raggiunto l’Africa dopo aver attraversato la Francia, la Spagna e lo Stretto di Gibilterra. “Il monitoraggio dirà se anche i due giovani sceglieranno questo itinerario, documentando rotte, aree di sosta e gli eventuali siti di svernamento a sud del Sahara, e consentirà di seguirne anche gli spostamenti successivi alla prima migrazione”.

“Il progetto – aggiungono dalla Aree protette – fa parte di un percorso di ricerca pluriennale e guarda anche ai giovani studiosi: l’Ente e il DBIOS intendono promuovere nuove tesi di laurea dedicate al Biancone e alla biodiversità del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, con la possibilità di partecipare alle attività sul campo e all’analisi dei dati. Le informazioni raccolte, infine, offriranno agli enti territoriali elementi concreti per pianificare gli interventi e tutelare le aree importanti per la specie”.

Il 5 X 1000 ha fruttato alle Aree protette circa 1600 euro nel 2026. Il biancone è il simbolo dell’ente di Bosio.