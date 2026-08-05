I Carabinieri della Stazione di Rocchetta Ligure hanno denunciato due giovani ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni dell’autista di un autobus dell’autolinea “Arquata Scrivia – Novi Ligure”.

A giugno, presso la fermata della stazione ferroviaria di Serravalle, i Carabinieri sono intervenuti trovando il mezzo fermo e il conducente dolorante. Secondo la ricostruzione, la discussione sarebbe nata dal mancato pagamento del biglietto da parte dei due giovani per poi degenerare in percosse nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio.

Per permettere all’autista di proseguire il viaggio e di rientrare al deposito veicoli, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 e dei sanitari che hanno medicato l’uomo.

Grazie alla testimonianza dei presenti e all’esame delle immagini delle telecamere di bordo dell’autobus e dei sistemi di videosorveglianza della zona, i Carabinieri sono risaliti all’identità dei due aggressori, un pregiudicato 20enne e la fidanzata 24enne, e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Alessandria per interruzione di pubblico servizio e violenza a incaricato di pubblico servizio.

I due giovani dovranno ora rispondere delle accuse davanti all’Autorità Giudiziaria.

L’episodio, ricordano dall’Arma, ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico e del pubblico impiego più in generale, problema sempre più sentito dalle organizzazioni di categoria e sempre più al centro dei controlli delle forze dell’ordine.