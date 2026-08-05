Situazione tranquilla stamattina a Mornese. Le famiglie evacuate ieri pomeriggio dalle case di via San Carlo, verso la pineta teatro dell’incendio, sono tornate a casa intorno alle 23. Questo grazie ai nuovi interventi dei canadair per spegnere le fiamme riattivate nel pomeriggio dal forte vento.
Resta in vigore l’ordinanza di chiusura al traffico e ai pedoni di via San Carlo per non ostacolare vigili del fuoco e personale Aib, che resta sul posto per tenere sotto controllo la situazione in vista della bonifica.