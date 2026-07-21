“Da ‘Gimme Five’ alle hit degli stadi”: Jovanotte celebra Jovanotti

Serata di grande musica e ritmo dal vivo. Venerdì 24 luglio, dalle 21.00, Piazza Paolo Bosio a Serravalle Scrivia si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate locale. Ad accendere la piazza sarà la Band Jovanotte, una delle tribute band più apprezzate e fedeli dedicate a Lorenzo Jovanotti Cherubini. Lo spettacolo offrirà un viaggio musicale completo attraverso la discografia dell’artista: dagli esordi hip-hop e dance della fine degli anni ’80 con l’album d’esordio Jovanotti for President (1988), al pop-rock impegnato e introspettivo degli anni ’90 con dischi cardine come Lorenzo 1992 e Lorenzo 1994 (da cui provengono inni generazionali come Penso positivo e L’ombelico del mondo), fino alla svolta world music e cantautorale di Capo Horn (1999) e Safari (2008); fino ai successi dell’era moderna (Il Canto degli Elefanti, L’estate addosso, Chiaro di Luna), capaci di confermare Jovanotti come uno dei pionieri del rinnovamento del pop nazionale e maestro del coinvolgimento di massa, reso celebre da format rivoluzionari come il Jova Beach Party. La formazione dei Jovanotte, che unisce la potenza di una rock band all’energia festosa delle migliori party band, riproporrà le sue hit più iconiche con un sound interamente dal vivo.

L’evento rientra nel piano di animazione territoriale e promozione culturale guidato dal Vicesindaco Walter Zerbo, con l’intento di restituire vita e centralità agli spazi urbani attraverso appuntamenti di qualità e momenti di aggregazione per la comunità. Il concerto s’inserisce inoltre all’interno della rassegna “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ente impegnato nella valorizzazione della cultura musicale e della crescita sociale del territorio.