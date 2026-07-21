Ai Campionati Italiani di categoria disputati a Rimini della Fidesm, nel Ballo di coppia Liscio Tradizionale Piemontese, il gaviese Paolo Repetto e la sua ballerina Silvia Sandei hanno portato a casa la Medaglia d’oro. Un anno di grande lavoro agonistico, vincendo, prima il Campionato Regionale, poi la Coppa Italia e infine la conferma nel Campioni di Liscio Tradizionale nella classe B2 della Senior 3.

Paolo Repetto, nato e residente a Gavi, fa parte della Scuola Danza Sportiva Desiré di Novi Ligure con basi scuola a Pasturana e Arquata Scrivia, condotta da 25 anni dalla Maestra Bruna Poggi come insegnante tecnico di Ballo liscio tradizionale e Ballo da sala. Della stessa scuola fanno parte anche Laura Saettone e Carlo Lanzavecchia, medaglia Bronzo nella classe PD Categoria 70 e oltre, atleti da 20 anni nella Desiré e oggi anche loro Maestri.