Da Legambiente Val Lemme 2mila euro per la raccolta di cibo per Gaza.

Il circolo Val Lemme di Legambiente ha raccolto 2mila euro destinati a all’organizzazione umanitaria genovese Music for Peace e al Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) di Genova, che hanno promosso una raccolta di generi alimentari per Gaza. Il materiale sarà trasportato attraverso la Global Sumud Flotilla, flotta di imbarcazioni che punta a “rompere l’assedio illegale di Gaza via mare, aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese” da parte dei sionisti israeliani. L’obiettivo dell’iniziativa genovese era raccogliere 40 tonnellate di cibo in 5 giorni ma ieri, 29 agosto, erano già arrivati a 140: è probabile che oggi riescano ad raggiungere quota 200 tonnellate. Il circolo di Voltaggio ha bonificato 2mila euro tra i soci e non solo, grazie ai quali i promotori dell’iniziativa possono acquistare farina, riso, pasta, zucchero, biscotti e altro per la martoriata popolazione di Gaza. Domani a mezzogiorno, a Genova, presidio presso la sede di Music for Peace e alle 21 partenza della fiaccolata che raggiungerà le barche della Global Sumud Flotilla attraccate in banchina in vista della partenza per il Medio Oriente.