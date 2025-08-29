Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate al contrasto del lavoro nero e irregolare, i finanzieri del Gruppo Alessandria hanno condotto accertamenti presso attività commerciali e produttive del territorio.

Le attività ispettive effettuate nei confronti di sei soggetti economici hanno consentito di individuare 6 lavoratori completamente “in nero”, privi di qualsiasi forma contrattuale e tutela previdenziale e 27 lavoratori impiegati con modalità irregolari, in violazione delle normative vigenti in materia di lavoro subordinato e sicurezza sul lavoro.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 130.000 euro nei confronti dei datori di lavoro responsabili.

Gli interventi eseguiti, fa sapere la Gdf, rientrano nel più ampio piano di controllo e prevenzione promosso con l’obiettivo di garantire parità di condizioni tra le imprese, proteggere i diritti dei lavoratori da pratiche illecite e tutelare gli interessi dello Stato, in quanto tali condotte sottraggono risorse all’Erario.