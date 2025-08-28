Nel Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo la VI edizione di “Fiorinchiostro”

Saranno i suggestivi Chiostri del Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo ad ospitare la sesta edizione della mostra mercato florovivaistica di qualità “Fiorinchiostro” che si terrà sabato 30 e domenica 31 agosto dalle 10 alle 19. Due giorni per gli amanti del verde: vivaisti selezionati, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino.

Durante la manifestazione sarà visitabile l’esposizione del progetto artistico “Natura Mirabile” dell’artista Daniela Alini, una mostra fotografica collettiva ed una mostra fotografica personale del fotografo Roberto Pestarino.

Sabato 30 agosto alle 11 Mario Mariani, Matteo Boccardo, Marta e Riccardo di “Utopia Tropicale” ci faranno scoprire “Narcisi … in giardino linguaggio segreto del suo eden” e alle 17 incontro con Elena Maggiora e Corrado Sacco sul tema “Errori in giardino”.

Domenica 31 agosto alle 16 momento conferenziale a cura dello studioso d’arte, grafico e acquerellista Ermanno Luzzani dal titolo “Fascino del fiore nell’Arte italiana fra ‘800 e ‘900″ con brani letterari e poetici letti dalla poetessa e scrittrice Marisa Giacobbe.

Ingresso libero. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio bar e ristorante.