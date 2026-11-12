Sono 43 i lupi trovati morti tra il 2023 e il 2025 sul territorio alessandrino. Lo rivela il report “Il lupo in Piemonte”, al quale hanno collaborato numeri enti, tra cui le Aree protette dell’Appennino Piemontese, e una sessantina di operatori tra volontari, guardiaparco, carabinieri forestali e guardie venatorie provinciali nella sola Provincia di Alessandria.

Il report indica che nel 2023/2024 sono stati recuperati in Piemonte 71 lupi morti, di cui 19 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Asti, 2 in provincia di Biella, 18 in provincia di Cuneo, 23 in provincia di Torino e 6 in provincia di Vercelli mentre nel 2024/2025 sono stati 91: 24 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Asti, 2 in provincia di Biella, 32 in provincia di Cuneo, 26 in provincia di Torino, 2 nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 2 in provincia di Vercelli.

Per Alessandria, quindi, in totale sono 43. In tutto il territorio regionale, “le principali cause di morte nel periodo 1998-2025 sono da imputare nel 59,1% a impatto con veicoli, nel 13,8% a atti illeciti, nel 10,3% a fattori naturali e nel 16,8 la causa è indeterminata. Occorre comunque sottolineare che i lupi investiti sono ritrovati con maggiore facilità rispetto a quelli morti per altre cause in quanto più facilmente visibili lungo le strade.

Tra le uccisioni illegali, l’avvelenamento e l’utilizzo di armi da fuoco sono le cause più frequenti, mentre tra quelle naturali, la principale è l’aggressione intraspecifica. Si è registrata una più alta frequenza di questa causa di mortalità a partire dal 2009/2010 (44) con l’aumentare della densità dei branchi di lupo sul territorio montano. Queste casistiche sono state dapprima documentate nella provincia di Cuneo (15) poi anche nelle altre province: Alessandria (14), Torino (10), Vercelli (3), Asti e Verbano-Cusio-Ossola (1). Tale causa probabilmente tenderà ad aumentare nei prossimi anni con l’aumentare della densità dei branchi e dei lupi sul territorio regionale, vista la territorialità e struttura sociale tipica della specie”.

I ritrovamenti di lupi morti, secondo il report coordinato dal Centro grandi carnivori della Regione, “riguardano principalmente le province di Cuneo, Torino e Alessandria. Queste province coincidono con le aree di maggiore presenza e stabilità della popolazione di lupo, poiché offrono habitat idonei per questo grande carnivoro, come zone montane, collinari e boscate e rappresentano importanti corridoi di dispersione tra Alpi e Appennino. Di conseguenza, dove il numero di lupi è più elevato, aumenta anche la probabilità di ritrovare individui morti.

A questo si aggiunge una forte interazione con le attività umane. In particolare, la presenza di una rete stradale e ferroviaria sviluppata favorisce una mortalità più elevata per investimenti, una delle principali cause di morte accertate”.

La Regione sta intanto predisponendo un piano di gestione del lupo, che sarà pronto nel 2027. Nei giorni scorsi si è riunito il tavolo di coordinamento regionale, con la partecipazione dei settori regionali competenti, del personale tecnico delle Province, della Città Metropolitana di Torino e la presenza dei Carabinieri Forestali, di Ispra e del Centro Grandi Carnivori della Regione. Il tavolo si avvale del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino. Secondo le stime più recenti, il lupo è presente in Piemonte con 464 individui, con una forbice compresa tra i 407 e i 542. La Regione sul fronte lupo è impegnata nella totale gestione del risarcimento dei danni da predazione da grandi carnivori e nella prevenzione attraverso il sostegno agli allevatori per l’acquisto di dispositivi di protezione dal lupo, come reticolati elettrificati e non, ripari e cani antilupo. “Stiamo scrivendo il Piano – sottolinea l’assessore Paolo Bongioanni – con il contributo di tutte le amministrazioni che operano sul territorio, che hanno compiti di controllo e gestione della fauna selvatica e che sono coinvolte a vario titolo nella gestione del lupo. Le azioni di prevenzione dovranno essere adattate alle specificità dei diversi contesti territoriali e delle tipologie di allevamento: alpeggi, allevamenti di bovini, equini e ovicaprini, in aree montane, collinari, di pianura e periurbane. Così pure per quanto riguarda la gestione dei cani vaganti, dell’ibridazione lupo-cane e dei comportamenti degli esemplari “confidenti” che lambiscono i centri urbani e le abitazioni dell’uomo, creando situazioni potenzialmente rischiose per la sicurezza”. Non ci sarà un contenimento della specie, come per il cinghiale, ma solo interventi mirati.

In provincia di Alessandria sono stati stimati 16 branchi, due in più rispetto ai 14 del precedente report del 2020-21.