Discoteca chiusa per un mese dopo una rissa con due ragazzi feriti

Sono dovuti intervenire i carabinieri di Tortona e le pattuglie di Sale e Castelnuovo Scrivia nel parcheggio di una discoteca di Isola Sant’Antonio per sedare una rissa. Due gruppi si sono affrontati per regolare i conti di un litigio sorto qualche ora prima nella sala da ballo. Forse per uno sguardo di troppo, un apprezzamento esagerato o un eccessivo uso di alcool, un 22enne è stato colpito al volto da un altro ragazzo che si è poi dileguato.

Per quell’affronto, oltre due ore dopo, quando erano quasi le 4 del mattino, due gruppi si sono affrontati nel parcheggio antistante al locale.

Un 19enne è stato colpito alla testa da un calcio e portato in ospedale dall’ambulanza del 118. E’ stato poi dimesso con una prognosi di otto giorni.

I carabinieri hanno quindi avviato le indagini per identificare tutti i partecipanti alla rissa e i contendenti di prima, anche grazie alla videosorveglianza.

Nel frattempo, considerata la frequenza e la gravità dei fatti, il questore ha disposto il provvedimento di chiusura del locale per 30 giorni, con ulteriore sospensione della licenza di agibilità e autorizzazione allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti in luogo aperto al pubblico.