Divieto di frequentare la discoteca “Luna rossa” per 10 persone

Tenendo conto anche dei precedenti di questi soggetti, il Questore ha adottato la misura di prevenzione del Daspo Urbano, vietando per due anni l’accesso alla discoteca “Luna Rossa” e in tutti i locali pubblici della Provincia di Alessandria al cittadino albanese accusato dell’accoltellamento. Vietato per un anno, tra le 15 e 7, l’accesso alla discoteca per gli altri partecipanti alla violenta rissa, 3 italiani residenti in provincia e altri 6 italiani residenti ad Alessandria.