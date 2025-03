“EcoPratolungo”: un pomeriggio per pulire le strade di Pratolungo di Gavi

Nella frazione gaviese appuntamento organizzato dalla pro loco per sensibilizzare contro l'abbandono dei rifiuti.

Un pomeriggio per raccogliere i rifiuti abbandonati in una località fra le più belle della Val Lemme. Sabato 22 marzo, a Pratolungo di Gavi, si svolgerà una passeggiata ecologica organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, la Croce Rossa e Gestione Ambiente.

“EcoPratolungo”, questo il nome dell’iniziativa, punta alla sensibilizzazione sull’ambiente e l’inquinamento. “In questo modo – spiegano dalla pro loco – la comunità può dare nel suo piccolo un contributo importante”. La passeggiata inizierà alle 14,30 con il ritrovo davanti alla sede della Pro Loco, presso le ex scuole elementari, è si snoderà lungo le strade del paese. Gli organizzatori forniranno i sacchetti per i rifiuti.