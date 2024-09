Donazione multiorgano all’ospedale di Novi Ligure

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre 2024, all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure, è stato eseguito un prelievo multiorgano su un paziente di 70 anni, ricoverato e deceduto presso il reparto di Rianimazione diretto dalla dottoressa Ermelinda Martuscelli.

Le equipe mediche pervenute da Torino hanno prelevato fegato e reni, mentre lo specialista Oculista dell’ASL AL ha prelevato le cornee, rendendo possibili cinque trapianti, effettuati con successo.

L’ASL AL ringrazia il personale che si è reso disponibile per le operazioni di supporto al prelievo, ed è vicina e riconoscente alla famiglia del donatore che, in un momento di dolore per la perdita del proprio congiunto, ha trovato la forza per acconsentire ad un gesto di grande generosità, permettendo ad altre vite di ritrovare la speranza della guarigione.