A Vigo la terza edizione della “Festa della Merga”

Torna a Vigo, bella frazione situata nel comprensorio comunale di Albera Ligure la Festa della Merga. La “merga”, tradotto, per i non locali, significa “meliga” che, secondo il vocabolario è una pianta erbacea con spighette di fiori color giallo raccolte in pannocchie, (insomma, in patica è il mais),con le quali, tra le altre cibarie, si producono deliziose ciambelle dolci, tipiche di alcune zone delle valli appenniniche.

La terza edizione della Festa della Merga, organizzata dal Circolo Acli “La Baracca”, si svolgerà sabato 14 settembre. Si inizia alle 15 con l’esposizione di trattori d’epoca, allineati nei prati che circondano il vivace borgo valborberino. Alle 19 sarà servita, ma solo su prenotazione, la cena campagnola che prevede antipasti, polenta al ragù o ai formaggi , oltre a dolce, acqua e vino, il tutto per 15 euro. Dalle 16 saranno allestite le bancarelle dove si potranno acquistare prodotti del territorio, oggetti di artigianato e merce varia. La “merga” comparirà alle 18, quando sull’aia avverrà la battitura e sgranatura delle pannocchie.

Una festa, per essere chiamata tale, necessita della musica; la colonna sonora della giornata è affidata a Alessandro e a Lorenzo che si esibiranno con le loro fisarmoniche. A completare lo scenario bucolico ci saranno cavalli e cavalieri.

Per info e prenotazioni, 371 347 5803 Valter.

Foto:Massimo Sorlino