La Guardia di Finanza della Compagnia di Novi Ligure ha arrestato una cittadina marocchina per traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante un posto di controllo, le Fiamme Gialle hanno fermato e sottoposto ad accertamenti un’autovettura condotta da una donna residente in Lombardia: il nervosismo mostrato e le risposte vaghe alle domande che le sono state poste hanno subito destato il sospetto dei militari che, approfondendo le attività di ricerca, sono riusciti a trovare e sequestrare un panetto di cocaina del peso di oltre un chilogrammo che se fosse stato immesso sul mercato “al dettaglio” avrebbe fruttato circa 90.000 euro.

La donna è stata pertanto arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Alessandria, condotta presso la Casa Circondariale di Vercelli, in attesa dell’udienza di convalida.

